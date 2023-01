Giussano: al via il nuovo corso della Croce Bianca per diventare soccorritori

Presentazione ai cittadini il 28 febbraio e prima lezione una settimana dopo, il 7 marzo. È già tutto pronto per il corso della Croce Bianca di Giussano per formare nuovi soccorritori del 112. Si tratta di un appuntamento diviso in due moduli (46 + 78 ore) e l’unico requisito è di avere compiuto 18 anni prima dell’esame finale previsto nel mese di maggio. Per iscriversi alla serata di presentazione è necessario compilare una registrazione online o rivolgersi alla sede.

Giussano: al via il nuovo corso della Croce Bianca

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi nella sede di Residenza Amica che metterà a disposizione gratuitamente il salone polivalente della sua struttura. Un segno in più delle sinergie che legano enti e associazioni di Giussano. Ne hanno parlato i vertici della Croce Bianca rappresentanti dal comandante Stefano Tagliabue e dal coordinatore dei Servizi diurni Pino Paravati insieme a Marco Citterio e Adriano Corigliano, sindaco e vice di Giussano, Alessandro Giudici e Andrea Barzaghi, direttore e presidente di Residenza Amica.

Giussano: al via il nuovo corso della Croce Bianca, l’obiettivo

Negli interventi non è mancato il ringraziamento ai volontari già coinvolti – attualmente i soci attivi sono circa 120, i totali 200 circa – e l’importanza della formazione di nuove leve.

Le persone formate al termine del corso di 120 ore potranno operare come soccorritori 118 o essere inserite nella gamma di servizi offerti dalla Croce Bianca.

Giussano: al via il nuovo corso della Croce Bianca, serata di presentazione il 28 febbraio

L’appuntamento è per il 28 febbraio alle 21 nella sede di via D’Azeglio a Giussano.