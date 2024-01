Scontro tra un mezzo pesante e due auto a Varedo in via dei Mille, ci sono feriti

Quattro persone, due delle quali, da un primo bilancio non definitivo, ferite e soccorse in codice giallo e codice verde, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 gennaio a Varedo, in via dei Mille. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e due autovetture. L’allarme è scattato attorno alle 14.50 all’incrocio con via Circonvallazione (Ex SS527).

Varedo, incidente in via dei Mille: sul posto anche i vigili del fuoco

Sul posto per soccorrere i feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza si sono portati anche i vigili del fuoco del Comando provinciale con un’autopompa dal distaccamento di Desio. Il 118 ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze. Presente anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio.