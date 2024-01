Auto finisce nel lago a Como, morti un uomo e una donna

È di due persone morte il bilancio del grave incidente successo a Como nella serata di sabato 6 gennaio: un’auto ha sfondato la recinzione ed è finita nel lago, inabissandosi. I corpi di una donna di 45 anni e di un uomo di 38 sono stati recuperati domenica mattina, mentre il veicolo era ancora sommerso.

Auto finisce nel lago a Como, l’allarme lanciato da un testimone

È successo nella tarda serata in viale Geno a Como, l’allarme è scattato poco prima delle 23 lanciato da un testimone: le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sembra che l’auto, un suv, fosse parcheggiata in una piazzola e sia ripartita in avanti, abbattendo la protezione.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, accompagnati dagli specialisti del soccorso acquatico a bordo di un battello pneumatico, un’autogru e dai sommozzatori. Nonostante gli sforzi, i corpi dei due occupanti sono stati riportati in superficie dai sommozzatori privi di vita.

Auto finisce nel lago a Como, il video dei soccorsi