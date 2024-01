Con l’auto nel lago, una vittima e due feriti in codice rosso

Intervento dei vigili del fuoco a Colico nel pomeriggio di martedì 2 gennaio dopo che attorno alle 16 una vettura con a bordo tre persone è finita nel lago. Si registra un decesso. L’incidente è avvenuto nella Frazione Olgiasca, in via Abbazia di Piona.

Secondo quanto comunicato dalla Agenzia emergenza urgenza un uomo di 79 anni è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio e portato in codice rosso all’ospedale di Gravedona, sempre in codice rosso, anche lui in arresto cardiocircolatorio, anche un 60enne, trasportato all’ospedale di Varese. Sul posto l’elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Con l’auto nel lago a Colico, a dare l’allarme un vigile del nucleo sommozzatori

A dare l’allarme un vigile del fuoco appartenente al nucleo sommozzatori di Milano, che si trovava libero dal servizio: testimone dell’accaduto si è immediatamente tuffato nelle acque gelide per soccorrere gli occupanti dell’auto. Grazie alla sua tempestiva azione è riuscito a estrarre le tre persone dall’abitacolo.

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Lecco, Como e Sondrio con diversi mezzi di soccorso e natanti. Sulla zona sono anche intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Milano, impegnati nell’operazione di recupero dell’autovettura.