Giussano, caduta fatale dalla moto ad Alzate Brianza: addio a 39 anni

È cordoglio a Giussano per la scomparsa di Alessandro Cianci, 39 anni, vittima di una caduta fatale mentre viaggiava in moto. Il tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, ad Alzate Brianza, intorno alle 14, in via IV novembre, tra il semaforo e la rotatoria in direzione Como. Il giussanese, alla guida della sua moto, ha perso il controllo della due ruote, per poi cadere a terra, finendo sul marciapiede. Una delle ipotesi è che possa aver avuto un malore.

Incidente mortale ad Alzate Brianza, morto il 39enne giussanese titolare di una azienda edile

Sono stati alcuni automobilisti a chiamare i soccorsi, avendo assistito alla caduta del centauro. Sul posto sono prontamente intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù e due automediche da Como e Monza. Le condizioni del 39enne sono apparse subito gravissime. È stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri della compagnia di Cantù, intervenuti sul luogo dell’incidente, stanno cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto e sarà il pubblico ministero a decidere se disporre l’autopsia..

Il motociclista sarebbe caduto dopo aver perso il controllo del mezzo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Classe 84, Cianci abitava con i suoi genitori in via Battaglione Edolo, sede anche della sua impresa individuale specializzata nel settore edile. Avrebbe compiuto 40 anni il prossimo giugno.