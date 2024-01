Scontro tra un’auto e un monopattino elettrico a Monza, ventenne all’ospedale in codice giallo

Scontro tra un’auto e un monopattino elettrico mercoledì 3 gennaio a Monza. Il conducente del veicolo elettrico è rimasto ferito gravemente e portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Il sinistro è accaduto attorno alle 14.10 in via Buonarroti all’intersezione con viale delle Industrie.

Incidente tra un’auto e un monopattino in via Buonarroti a Monza

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta per i rilievi, si è trattato di uno scontro frontale laterale destro fra veicoli in marcia, una autovettura Fiat Punto condotta da un cittadino residente a Monza, classe 1946, titolare di patente di guida in corso di validità e un monopattino elettrico condotto da un cittadino straniero classe 2003 residente in provincia di Monza e Brianza.

“Accertamenti sulla dinamica sono in fase di sviluppo” dicono dal Comando. Eseguito anche un controllo sulla eventuale assunzione di alcolici da parte del conducente dell’autovettura: “che non ha dato luogo ad accertamento di violazione”.