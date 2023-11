Sciopero generale del 17 novembre: cosa succede a Monza e in Brianza nei trasporti e nei servizi

Alla fine venerdì 17 novembre lo sciopero generale nazionale per i trasporti sarà di quattro ore. Dopo il braccio di ferro con il ministero di Matteo Salvini, l’agitazione dei sindacati Cgil e Uil è stata proclamata dalle 9 alle 13. Interessera anche le altre categorie – scuola, enti, sanità – dell’impiego pubblico.

Sciopero generale del 17 novembre: i trasporti a Monza e Brianza

L’attenzione è tutta sui trasporti. L’astensione potrà interessare anche a Monza e Brianza i lavoratori di Ferrovienord e Rfi con eventuali conseguenze sul servizio di Trenor, il cui personale non è invece coinvolto.

Dalle 9 e alle 13 sono quindi possibili limitazioni e cancellazioni dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Nella mattina di venerdì, saranno garantiti i treni con orario di partenza entro le ore 9 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 10.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Busto Arsizio e Malpensa Aeroporto. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.

Sciopero generale del 17 novembre: Atm non sciopera

Lo sciopero di venerdì 17 novembre non riguarda i servizi di trasporto di ATM. “Tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente”, annuncia l’azienda.

Sciopero generale del 17 novembre: scuola e servizi comunali

Potranno invece esserci ritardi, ripercussioni e sospensioni dei servizi comunali, scolastici e nella sanità con garanzia dei servizi essenziali. Il Comune di Monza informa che i servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle strade programmati potrebbero subire rallentamenti rispetto al programma ordinario in base alla percentuale di adesione allo sciopero.