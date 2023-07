Salvò una donna di Camparada coinvolta in un incidente, Varenna rende onore al giovane soccorritore

Il suo intervento era stato decisivo per salvare la vita a una donna di Camparada coinvolta in un grave incidente stradale in cui aveva perso la vita il marito, nel mese di marzo.

In una cerimonia toccante alla quale hanno partecipato il sindaco Mauro Manzoni, il prefetto Sergio Pomponio e i parenti delle persone coinvolte a Giacomo Mellera, 28 anni, è stato consegnato il titolo di “Cittadino benemerito di Varenna”. Il giovane, volontario nel Soccorso Bellanese, è stato iscritto nell’albo d’oro del comune del lago.

Salvò una donna di Camparada coinvolta in un incidente: «Fate un corso di primo soccorso»

Il 19 marzo aveva aiutato i coniugi Francesco Panighi e Loredana Confalonieri, di Camparada, vittime di un incidente stradale avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione. Panighi morì sul colpo, ma grazie a lui la moglie Loredana è ancora viva.

«Fa sicuramente piacere vedere riconosciuto il lavoro svolto e i ringraziamenti dei parenti mi hanno commosso profondamente. È sinceramente impagabile. Ma è importante sottolineare anche quanto questo sia frutto di esperienza, addestramento ma soprattutto del lavoro di squadra di tutti i soccorritori intervenuti. Fate un corso di primo soccorso, entrate nell’associazione più vicina a voi. È un’esperienza che vi cambia la vita», ha detto il giovane di Varenna.

Salvò una donna di Camparada coinvolta in un incidente, le parole del sindaco di Varenna

«Il servizio di volontariato che Giacomo svolge presso il Soccorso Bellanese insieme a tanti altri operatori – ha commentato il sindaco Mauro Manzoni durante la premiazione – spesso non fa notizia, ma si svolge nell’umile ed operoso lavoro quotidiano da parte di persone che decidono di offrire un po’ del loro tempo e delle loro energie per il bene di tutti. Mi auguro che il gesto di Giacomo possa spronare altri ad impegnarsi per le proprie comunità, spendendo un po’ del loro tempo ed energie al servizio di altri, perché questo possa favorire così rapporti umani più solidali e fraterni tra le persone».