La chiesa di Lesmo stracolma per l’ultimo saluto a Francesco Panighi

Chiesa di Lesmo gremita lunedì pomeriggio 27 marzo per i funerali di Francesco Panighi, il centauro di Camparada che ha perso la vita lo scorso 19 marzo a Varenna. “Un momento di tristezza come questo si deve trasformare in speranza – ha detto il parroco don Mauro Viganò durante l’omelia – perché Francesco è un figlio di Dio e quindi risorge ed ora vive la pace piena”. Non è mancato poi un riferimento alla moglie Loredana Confalonieri ricoverata all’ospedale di Varese ancora in prognosi riservata che è stata affidata alla Madonna “affinché si possa riprendere da questo momento difficile”.

La chiesa di Lesmo stracolma e il pensiero per la moglie

Un pensiero il sacerdote l’ha rivolto anche alle figlie Eleonora e Roberta insistendo sul fatto che “siamo una chiesa che come una sola famiglia dobbiamo sostenerle per guardare avanti, visto che ci sono qui tanti volti amici di chi prova affetto per Francesco e i suoi cari, quindi cerchiamo di stare vicino a loro con un messaggio o un pensiero”. In molti si sono fermati a porgere le condoglianze alla famiglia Panighi e prima della cerimonia funebre è stato letto un messaggio della figlia Roberta rivolto al papà volato in cielo.