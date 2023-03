Tragico incidente a Varenna: restano gravi le condizioni della moglie di Panighi

Dopo il tremendo incidente di Varenna, che è costato la vita a Francesco Panighi, ora a destare grandi preoccupazioni sono le condizioni della consorte. La 60enne di Camparada si trova sedata in ospedale a Varese dopo aver subito un intervento chirurgico all’addome e aver riportato un severo trauma sia a livello cranico che toracico, addominale, e di bacino. La signora è abbastanza stabile, ma ancora in prognosi riservata.

Tragico incidente a Varenna: le indagini delle forze dell’ordine

La donna viaggiava in sella alla stessa motocicletta guidata dal marito. Intanto le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro tra la moto e la Bmw Serie 2 sulla Sp72 a Varenna in direzione della frazione Fiumelatte in Provincia di Lecco, dove sono intervenuti l’elisoccorso, ambulanze e un’auto medica oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri.