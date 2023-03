Drammatico incidente a Varenna, chi era la vittima di Camparada

È Francesco Panighi il motociclista di Camparada, che ha perso la vita domenica pomeriggio 19 marzo dopo le 14.30 mentre percorreva insieme alla moglie 60enne la sp72 a Varenna in sella alla sua moto scontrandosi con un’auto che si stava immettendo sulla provinciale lecchese nella zona di Fiumelatte. Il centauro è morto sul colpo, mentre la consorte in gravi condizioni è stata traportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese grazie all’elisoccorso intervenuto sul posto.

Drammatico incidente a Varenna, operata la moglie

Francesco Panighi – foto Facebook

La stessa donna è stata operata d’urgenza. Meno gravi le condizioni degli altri due 60enni a bordo dell’auto, che sono stati accompagnati in codice giallo e verde ai nosocomi di Gravedona e Lecco. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lecco per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo la motocicletta andata a fuoco dopo il tragico impatto, mentre per i rilievi di rito hanno provveduto i carabinieri lecchesi che hanno chiuso per diverse ore la strada provinciale per garantire l’intervento in sicurezza dei soccorsi.