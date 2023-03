Incidente a Varenna: perde la vita un motociclista di Camparada

Uno scontro tremendo tra auto e moto sulla Sp72 a Varenna (provincia di Lecco) causa la morte di un centauro 64enne di Camparada. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio verso le 14.30 di domenica 19 marzo. quando i due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine. Immediati sono scattati i soccorsi che si sono portati sul posto con un elisoccorso, tre ambulanze e l’auto medica.

Incidente a Varenna: l’arrivo dell’elisoccorso

Per il centauro non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo, mentre la donna 60enni che viaggiava con lui in gravi condizioni è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Varese con l’eliambulanza. Meno gravi e condizioni degli altri due 60enni a bordo dell’auto, che sono stati accompagnati in codice giallo e verde ai nosocomi di Gravedona e Lecco.