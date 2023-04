La 60enne di Camparada si è risvegliata dopo il tragico incidente di Varenna ed è fuori pericolo

Buone notizie per la 60enne di Camparada coinvolta nel tragico incidente di Varenna, che è costata la vita al marito Francesco Panighi. La donna ancora ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese si è svegliata e non è più in pericolo di vita. Proprio il nosocomio ha fatto sapere che la paziente non è più in prognosi riservata ed è stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di medicina riabilitativa.

La 60enne di Camparada si è risvegliata e la riabilitazione

Per lei si prevede un lungo percorso per la ripresa, ma almeno non ha riportato significativi traumi cerebrali. Un sospiro di sollievo per le due figlie, che solo poche settimane fa hanno dovuto salutare per sempre il padre che in sella alla moto insieme alla moglie ha perso la vita scontrandosi con una Bmw Serie 2. In queste settimane tutta la comunità camparadese si è stretta intorno alla famiglia Panighi e si è tenuto anche una preghiera speciale per i due coniugi oltre al funerale del centauro nella chiesa Santa Maria Assunta di Lesmo.