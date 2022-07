Rissa all’esterno di un locale di Lissone, Daspo urbano per quattro ragazzi brianzoli

Quattro provvedimenti di Divieto di accesso a determinati luoghi (D.A.Cur.) sono stato emessi dal Questore Marco Odorisio, a seguito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza, nei confronti di ragazzi italiani e stranieri, tra i 17 e i 22 anni, tutti residenti nella provincia di Monza e della Brianza, identificati dai carabinieri della Stazione di Lissone che il 29 maggio scorso sono intervenuti presso un locale di viale Repubblica per una rissa fra avventori.

Rissa a Lissone, un cliente picchiato nel parcheggio e la sua auto danneggiata

Secondo quanto appurato dalle indagini un cliente era stato aggredito e picchiato nel parcheggio ed inseguito all’interno del locale dove aveva cercato riparo e la sua auto era stata seriamente danneggiata: una portiera scardinata e colpita ripetutamente. Anche un altro esercizio commerciale nella medesima via, adiacente al locale, era stato danneggiato: il proprietario la mattina successiva alla rissa, aveva trovato la porta principale del negozio scardinata.

Rissa a Lissone, il questore: “Comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica”

Il Questore ha ritenuto i comportamenti dei quattro giovani “pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica“ e comporterà il divieto di accesso ai locali pubblici nella via di Lissone dove sono avvenuti i fatti contestati, per i tre maggiorenni della durata di 1 anno e per il minorenne della durata di 6 mesi.

I quattro giovani sono stati indagati dai Carabinieri di Lissone per i reati di rissa, lesioni personali e danneggiamento.