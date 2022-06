Daspo per undici tifosi della Pro Sesto dopo l’incontro di play out contro il Seregno

Il Questore di Milano ha emesso undici Daspo nei confronti di altrettanti supporters della Pro Sesto che il 14 maggio, al termine dell’incontro casalingo di play out contro il Seregno, campionato di calcio Lega Pro Serie C, avrebbero partecipato a disordini e violenze contro le forze dell’ordine e la tifoseria ospite. Il provvedimento è arrivato dopo un’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato (Commissariato di Sesto San Giovanni).

I disordini dopo la partita contro il Seregno, cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, attorno alle 19.30 circa 30 tifosi ultras della Pro Sesto si erano spostati in massa dal settore Tribuna Vito Porro dello stadio Breda per raggiungere il cancello di delimitazione del settore occupato dai tifosi seregnesi e, dopo aver allontanato con violenza due steward al varco, uno colpito al volto, erano “riusciti ad accedere al corridoio di uscita della tifoseria ospite sfondando il cancello per poi dirigersi compatto verso i componenti dei sostenitori del Seregno“. Durante la sortita un agente di polizia, impegnato in un’opera di contenimento, era stato travolto e violentemente strattonato. Grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine presenti era stato evitato il contatto tra le due tifoserie.

I provvedimenti del Questore, da 1 a 5 anni per undici cittadini italiani

I provvedimenti del questore milanese riguardano undici cittadini italiani di età compresa tra i 22 e i 54 anni, deferiti all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, scavalcamento o invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Sei provvedimenti avranno validità 5 anni (uno aggravato), tre 3 anni e uno ciascuno da 2 e 1 anno.