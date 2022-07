Riqualificazione del centro storico di Biassono, il Comune avvisa: “Lavori da ottobre”

Stanno per prendere il via i lavori di riqualificazione del centro storico. Per questo motivo il Settore lavori pubblici, ambiente e sport ha avvisato con anticipo i cittadini residenti e commercianti del centro dell’avvio dei lavori. «Si invitano tutti i soggetti interessati a effettuare eventuali opere nell’area del centro storico ma con ultimazione entro il 1 ottobre 2022. Inoltre – fanno sapere da Villa Verri – a seguito delle opere di riqualificazione condotte dal Comune, eventuali richieste di manomissione da parte di terzi non saranno rilasciate per due anni successivi dalla data del termine dei lavori stessi».

Centro storico di Biassono sotto i ferri, primo lotto: ecco le vie interessate

Il piano dei lavori di riqualificazione è suddiviso in due fasi. Il primo lotto comprende la ripavimentazione e riorganizzazione della viabilità carrabile e pedonale in via San Martino e piazza San Francesco, sul sagrato della chiesa parrocchiale e nelle aree circostanti la parrocchiale di San Martino. Sono comprese nel primo lotto di interventi anche la parte iniziale delle vie che confluiscono nell’area interessata dal cantiere: via IV Marie, via Porta mugnaia e via Segramora.

Centro storico di Biassono sotto i ferri: avvio slittato dal 2020 a causa della pandemia

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Settore lavori pubblici al numero 039.22.010.69 o scrivere a manutenzione@biassono.org. Un avviso, quello rivolto ai commercianti e ai residenti del centro, che segue di due anni la pubblicazione e distribuzione dell’opuscolo informativo che l’allora prima amministrazione Casiraghi (con Alessio Anghileri assessore ai Lavori pubblici) aveva diffuso in tutto il paese per presentare (finalmente) l’atteso piano di riqualificazione del centro storico. L’avvio del primo dei due lotti di lavori sarebbe dovuto iniziare a fine del 2020. L’emergenza Covid, insieme al cambio di amministrazione hanno poi di fatto ritardato l’inizio del cantiere.

Centro storico di Biassono, la prima fase dei lavori dovrebbe durare nove mesi

Secondo il progetto il primo lotto comprenderà le zone già menzionate: piazza San Francesco e le vie limitrofe, mentre una seconda tranche di lavori riguarderà i percorsi di accesso e deflusso dalla piazza verso le vie esterne. Il costo totale per i due lotti è di 3.243.000 euro. La riqualificazione del centro storico è stata una delle promesse elettorali della prima amministrazione Casiraghi, che più volte aveva spiegato l’intenzione di chiudere il mandato avviando almeno i lavori. Così non è stato, soprattutto a causa della pandemia. Ora però dovrebbe essere la volta buona, con l’inizio del cantiere del primo lotto entro l’autunno. Stando al cronoprogramma previsto la prima fase dei lavori dovrebbe durare all’incirca nove mesi.