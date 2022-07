Biassono, abbandona rifiuti e non si fa vedere: i residenti di via Verri gli lasciano un cartello

Le ripetute segnalazioni non sono bastate e così i residenti di via Verri hanno voluto “sfidare” gli sversatori di rifiuti abusivi con un cartello tanto ovvio quanto chiaro: “Questa non è una discarica. I rifiuti si depositano nei giorni e nei modi indicati dal Comune”. Succede al civico 46 di via Verri, dove i cittadini hanno deciso di incollare al muro un cartello, proprio sopra l’ennesimo cumulo di sacchetti di pattumiera abbandonati.

I residenti al sindaco: “Serve una telecamera per individuare i responsabili”

«Io abito proprio qui di fronte – racconta uno degli autori del cartello – ma non sono mai riuscita a cogliere sul fatto questo o questi incivili. Ora con il caldo la situazione non può che peggiorare». Poi l’appello direttamente all’amministrazione comunale. «Chiedo al sindaco o ai membri della giunta di intervenire magari installando una telecamera. Cos’altro si può fare altrimenti», si chiede sconsolata la cittadina. Una situazione di degrado che ha generato anche l’insorgere di piccole colonie di insetti, soprattutto scarafaggi, attirati dalla spazzatura abbandonata.

Abbandonate anche bottiglie di vetro: “Rimaste per diverso tempo”

«In quel punto ho trovato anche bottiglie di vetro vuote – racconta un altro residente -. Non devono essere abbandonate in quel modo e infatti gli addetti al ritiro della spazzatura non le hanno raccolte e sono rimaste lì per diverso tempo». La denuncia riguarda anche i cestini collocati lungo i marciapiedi, troppo spesso considerati delle piccole discariche dove infilare ogni tipo di rifiuto.