Principio d’incendio a Biassono, azienda si riempie di schiuma

Un lavoratore trasportato in ospedale per accertamenti, una azienda intera evacuata come da piani di emergenza e un piazzale ricoperto di schiuma. È il bilancio di un principio di incendio in un capannone in via Trento e Trieste a Biassono che nella tarda mattina di lunedì 17 ottobre ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale con ambulanza da Besana in Brianza, automedica e due pattuglie dei carabinieri.

Principio d’incendio a Biassono: si è attivato l’impianto di sicurezza

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno nel capannone di un’attività di produzione e lavorazione della gomma: la schiuma è stata rilasciata dall’impianto antincendio installato che si è attivato nel momento in cui è stato rilevato un pericolo da un macchinario, vicino a cui si trovava l’operaio di 45 anni rimasto coinvolto. La sostanza schiumogena ha rapidamente riempito il capannone e anche il piazzale antistante.

Principio d’incendio a Biassono: squadre vigili del fuoco sul posto

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate in posto da Monza e Seregno hanno provveduto a verificare la sicurezza dei locali.