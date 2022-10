Muggiò, ennesimo incendio all’ex Magic Movie che aspetta la demolizione

Nella serata di sabato 8 ottobre ennesimo vasto incendio all’ex Magic Movie di Muggiò. Sul posto i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza. A domare le fiamme che sono di nuovo divampate nell’area dismessa l’autopompa e l’autobotte della sede centrale monzese, l’autopompa di Desio, e l’autobotte del distaccamento di Bovisio Masciago.

Incendio al Magic Movie di Muggiò

Da tempo rifugio di senzatetto e sbandati, l’ex Magic è tutt’altro che nuovo a incendi – per quanto in questo caso le cause sono ancora tutte da accertare. In attesa da anni di un progetto di riqualificazione, la notizia più recente per l’area riguarda l’ottenimento da parte del Comune di Muggiò di 2 milioni di euro attraverso i fondi Pnrr per l’abbattimento dell’edificio.

Magic Movie di Muggiò: l’abbattimento con i fondi Pnrr

«Lo sforzo che ho chiesto agli uffici – ha commentato poche settimane fa il sindaco Maria Fiorito – è quello di lavorare per avere, al posto della multisala, un nuovo parco fruibile dalla cittadinanza entro la prossima estate».

I fondi arriveranno “step by step”, con una sorta di acconto del 10% che è già stato erogato alle casse di Villa Casati, abbattendo in modo considerevole dei costi che erano già stati comunque coperti dall’escussione delle due fideiussioni, per le opere mai realizzate, che ammontano a circa 2 milioni e 700 mila euro.

Considerato che l’acquisizione della struttura ammontava a 1 milione 650 mila euro, a cui è stata sottratta la cifra di 738 mila euro di debiti che la proprietà doveva al Comune, il prezzo finale di acquisto dell’immobile è stato di 900mila euro, a cui devono essere tuttavia sommati anche 1 milione 578 mila euro stimati dalla perizia realizzata dall’ente, per la demolizione del Multiplex e per lo smaltimento delle macerie. Totale: circa 2,5 milioni di euro. Il bando per l’abbattimento è previsto tra novembre e dicembre.