Muggiò: 2 milioni per abbattere il Magic Movie

L’Europa aiuterà Muggiò ad abbattere il Magic Movie Park. È di circa due milioni di euro, infatti, la cifra che il Comune ha ottenuto da Bruxelles attraverso il Pnrr, che sarà utilizzata per la demolizione della multisala liberando, così, altre risorse per la città.

Muggiò: progetto con il Pnrr

«Lo sforzo che ho chiesto agli uffici – ha commentato il sindaco Maria Fiorito – è quello di lavorare per avere, al posto della multisala, un nuovo parco fruibile dalla cittadinanza entro la prossima estate».

Un progetto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contribuirà a realizzare, dopo un lavoro iniziato a giugno dello scorso anno per riuscire ad ottenere i fondi che, nello specifico, arriveranno dal bando di rigenerazione urbana legato al Pnrr, in cui Fiorito si era imbattuta a giugno del 2021 rendendosi conto che l’abbattimento della multisala rientrava nella tipologia dei progetti finanziabili.

Muggiò: finanziamento che coinvolge 300 comuni

Quello a cui partecipa Muggiò è un finanziamento che coinvolge 300 comuni sopra i 15mila abitanti che non sono capoluoghi di provincia né città metropolitane, e che si focalizza su rigenerazione urbana e housing sociale, attraverso interventi finalizzati a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano.

L’investimento può riguardare diverse tipologie di azione, come la manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree e di strutture pubbliche a fini di un pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati, o il miglioramento del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale, in particolare con riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive.

Muggiò: anche interventi per la mobilità sostenibile

Tra le azioni possibili rientrano anche interventi per la mobilità sostenibile. I fondi arriveranno “step by step”, con una sorta di acconto del 10% che è già stato erogato alle casse di Villa Casati, abbattendo in modo considerevole dei costi che erano già stati comunque coperti dall’escussione delle due fideiussioni, per le opere mai realizzate, che ammontano a circa 2 milioni e 700 mila euro.

Considerato che l’acquisizione della struttura ammontava a 1 milione 650 mila euro, a cui è stata sottratta la cifra di 738 mila euro di debiti che la proprietà doveva al Comune, il prezzo finale di acquisto dell’immobile è stato di 900 mila euro, a cui devono essere tuttavia sommati anche 1 milione 578 mila euro stimati dalla perizia realizzata dall’ente, per la demolizione del Multiplex e per lo smaltimento delle macerie. Totale: circa 2,5 milioni di euro.

In realtà i costi dello smaltimento, vista la situazione economica internazionale, potrebbero aumentare, ma grazie alla fideiussione e ai fondi del Pnrr l’operazione è più che coperta. Chi però si aspetta di vedere al lavoro ruspe e demolitori, resterà deluso: la multisala, infatti, verrà smontata pezzo per pezzo, in modo da poterne smaltire efficacemente le macerie. A questo proposito, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l’abbattimento del multiplex: una volta affidati, i lavori inizieranno subito, mentre i restanti fondi del Pnrr saranno erogati seguendo l’avanzamento lavori.