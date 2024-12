Monza: attivati i pannelli degli stalli gialli per residenti attorno allo stadio, cosa fare per registrarsi

Sono stati attivati in occasione della sfida Monza-Udinese, posticipo di lunedì 9 dicembre, i pannelli che indicano giorni e orari in cui nei 1.800 stalli gialli di una trentina di vie nelle vicinanze dell’U-Power Stadium e dell’Arena del volley possono parcheggiare solo i residenti, i loro caregiver, chi dimora o lavora nel quartiere. Le limitazioni saranno applicate in occasione delle partite dei biancorossi e di altri eventi di richiamo: nelle scorse settimane l’amministrazione ha ampliato la platea di chi può ottenere l’autorizzazione gratuita estendendo l’opportunità alle badanti e a chi si prende cura di persone anziane o fragili e ai titolari di un’attività economica con la sede operativa nella zona del polo sportivo che possono chiedere altri tre voucher giornalieri.

Monza: attivati i pannelli degli stalli gialli per residenti attorno allo stadio, 3.500 richieste di contrassegno

Le oltre 3.500 persone che nei mesi scorsi hanno domandato i contrassegni sul sito di Monza Mobilità non devono effettuare altre operazioni: chi, invece, non l’ha ancora fatto deve registrare la targa del proprio veicolo sul portale della partecipata. Sono esentati dall’obbligo i mezzi che espongono i pass blu per i portatori di disabilità.

«Le nuove regole – afferma l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – permettono di tutelare non solo i residenti e i lavoratori che parcheggiano in zona ma anche chi ha un familiare che abita nel quartiere e ha bisogno di cure. Monza offre già spazi dedicati a chi raggiunge con la propria auto lo stadio per assistere alle partite: limitare l’accesso nelle strade residenziali contrasterà i fenomeni di sosta selvaggia e permetterà ai cittadini» di posteggiare vicino a casa.

Al termine di una prima fase di sperimentazione l’amministrazione valuterà se aumentare gli stalli gialli.