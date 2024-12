Seregno, l’imprenditore Vajani ospite a Rai Radio 1 con il progetto sui consumi energetici

L’imprenditore brianzolo Luca Vajani sarà nuovamente in Rai, chiamato questa volta a confrontarsi su tematiche green e di sostenibilità ambientale. Vajani, ceo della software house di Seregno Aries Tech, sarà infatti ospite del programma “Luce Verde” in onda su Rai Radio 1, il sabato mattina, a partire dalle 10,30, nella punta di sabato 14 dicembre.

Aries Tech: il sistema di monitoraggio prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale



Il programma radiofonico, che tratta principalmente di proposte eco-innovative, ha voluto approfondire un sofisticato sistema di monitoraggio e previsione dei consumi energetici, che Aries Tech ha recentemente elaborato per alcune aziende energivore in Italia e all’estero. Si tratta soprattutto di imprese che operano nel settore ospedaliero e della produzione, come ad esempio le fonderie. In estrema sintesi, il sistema messo a punto da Vajani, grazie all’utilizzo di modelli di calcolo che impiegano l’intelligenza artificiale, è in grado di elaborare delle previsioni puntuali che permettono all’azienda di tarare opportunamente i consumi per ottenere dei risparmi.

Aries Tech: un progetto potenzialmente utile anche nella pubblica amministrazione

Un sistema molto utile non solo nel privato, ma anche nella pubblica amministrazione, dove la capacità di prevedere consumi energetici o di individuare eventuali inefficienze è di importanza strategica in un mondo sempre più attento alle risorse energetiche e alla sostenibilità.