Intervento sull’impianto antincendio: vigili del fuoco a presidiare l’istituto scolastico Gandhi di Besana

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale è intervenuta mercoledì in mattinata presso l‘Istituto scolastico Gandhi di Besana Brianza. Come fanno sapere dal Comando monzese, l’intervento si è reso necessario per presidiare il plesso in attesa del ripristino dell’impianto antincendio. “A seguito di un incidente – spiegano i vigili del fuoco – uno degli idranti della scuola è stato rotto causando lo svuotamento della vasca di acqua a servizio dell’impianto. Non sussistono pericoli per gli studenti“.