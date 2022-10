Campionato italiano di nuoto in acque libere in Sicilia, terzo posto per i vigili del fuoco di Monza

Primo posto nella categoria “M75” riservata agli atleti tra i 75 e gli 80 anni del già caporeparto dei vigili del fuoco di Monza (in pensione) Bruno Arienti e terzo posto assoluto per il Comando brianzolo al settimo campionato italiano Vigili del Fuoco di nuoto in acque libere, sulla distanza del miglio marino. A sfidarsi, domenica 2 ottobre in Sicilia, nelle acque antistanti Trapani, in località Mura di Tramontana, 33 comandi provenienti da tutta Italia. Arienti era con il gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Monza, una delegazione di 11 atleti.

Ottima prestazione per la delegazione brianzola che si è piazzata al terzo posto nella classifica assoluta, ottenendo risultati migliori di comandi che, per collocazione sul mare o vicino ai laghi, sono più abituati alle competizioni natatorie.