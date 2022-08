Pedemontana: Santambrogio convoca i sindaci del Vimercatese per trovare unità sulla Tratta D Breve

La Provincia di Monza chiama a raccolta i sindaci della Tratta D Breve di Pedemontana. Il presidente Luca Santambrogio ha fissato per il prossimo 5 settembre una riunione con tutti gli amministratori del Vimercatese per discutere l’argomento esattamente una settimana prima di un nuovo vertice in Regione Lombardia con Apl, Cal, i tecnici regionali, l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, lo stesso ente provinciale e tre sindaci tra cui il primo cittadino di Agrate Simone Sironi. L’obiettivo in via Grigna è trovare una posizione univoca tra tutti gli amministratori locali da consegnare poi al Pirellone.

“A seguito di quanto emerso durante l’incontro tenutosi lo scorso 3 agosto e alle successive dichiarazioni comparse a mezzo stampa, rimango sorpreso” ha esordito Santambrogio. Lo stesso presidente ha voluto anche ripercorrere gli ultimi mesi di confronto tra le diverse istituzioni. “Gli uffici della Provincia, dopo l’incontro con i vertici di Pedemontana nei primi giorni di giugno, si sono immediatamente attivati per formulare, come richiesto dalla società, apposita istanza di accesso agli atti al fine di poter prendere visione della documentazione elaborata per quanto riguarda lo studio di fattibilità della tratta D “breve”. Il giorno ventotto dello stesso mese abbiamo quindi ricevuto nota formale circa la disponibilità degli elaborati tramite un collegamento web dedicato” ha spiegato il sindaco di Meda, che ha anche sottolineato che “in quanto Ente designato come capofila negli appositi tavoli, i nostri tecnici, come di consueto, stavano e stanno effettuando preventivamente le valutazioni sia a livello urbanistico che trasportistico, con riguardo, in particolare, agli aspetti di area vasta. Valutazioni da esporre successivamente nei predetti tavoli tecnici”.

Tutto ciò ha fatto decidere Santambrogio che ““Ritengo pertanto opportuno che sia necessario, attraverso un lavoro condiviso, e in relazione agli accordi formalizzati, intraprendere azioni comuni senza ricorrere ad individualismi, al fine di esaminare e proporre soluzioni alternative, ottimizzazioni o miglioramenti a salvaguardia del nostro territorio. L’alternativa potrebbe essere che Regione Lombardia si confronti singolarmente con ogni Amministrazione Comunale sulla questione, ma ritengo non essere l’ipotesi ideale da poter percorrere in questo momento”.

Tra l’altro sempre in tema di summit è in programma anche un’assemblea pubblica il prossimo 10 settembre in Villa Borromeo ad Arcore organizzata dal sindaco Maurizio Bono e aperta ad amministratori, associazioni e cittadini.

La Tratta D Breve prevede un tracciato principale lungo circa 9 Km che, nella prima parte, dove si considera il suo inizio in corrispondenza della tratta precedente, ricalca sostanzialmente il percorso del progetto definitivo revisionato del 2010 per circa 2 Km, per poi piegare verso Sud, traguardando l’interconnessione esistente tra l’autostrada A4 Milano – Bergamo e la Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM), localizzata nei comuni di Caponago ed Agrate Brianza. In particolare, questa ipotesi, prende avvio immediatamente ad Est della A51 – Tang. EST – in località Usmate Velate e termina con l’interconnessione A4-TEEM mediante un nuovo sistema di rampe che consentiranno tutte le possibili manovre di svolta. La proposta progettuale prevede la realizzazione di due carreggiate ciascuna composta da tre corsie per senso di macia separate da un margine interno composto da spartitraffico e da banchine laterali. Sono previsti dal progetto una galleria artificiale, una parte del percorso in trincea e una parte del percorso in rilevato. I comuni interessati dal tracciato risultano essere Vimercate, Carnate, Bellusco, Ornago, Burago Molgora, Agrate Brianza e Caponago.