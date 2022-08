Pedemontana: Bono convoca un’assemblea in Villa Borromeo ad Arcore

Il sindaco di Arcore Maurizio Bono convoca i suoi colleghi e non solo per parlare ancora una volta di Pedemontana.

Pedemontana: Bono convoca un’assemblea il 10 settembre

“Ho fissato per il 10/9 alle 21 in villa Borromeo una riunione di tutti i sindaci per discutere dei recenti sviluppi della vicenda Pedemontana. Ovviamente la riunione sarà aperta a tutti, associazioni, partiti, cittadini” ha fatto sapere il primo cittadino arcorese nella serata di lunedì 8 agosto.

Il tema dell’infrastruttura è sempre d’attualità ed Arcore insieme a Lesmo, Biassono e Usmate-Velate solo per citarne alcuni è interessata dalla Tratta C ampiamente definita da Apl e Regione Lombardia. L’unico percorso che potrebbe avere qualche piccola variazione è la Tratta D Breve che parte da Usmate-Velate, intercetta Vimercate e si collega all’autostrada A4 ad Agrate. Proprio per quest’ultima parte dell’opera è in programma il 12 settembre in Regione un vertice con i tecnici, la Provincia di Monza, il sindaco di Agrate Simone Sironi e probabilmente due colleghi sempre della Brianza Est. In queste ultime settimane non sono anche mancate le polemiche da parte di tanti amministratori per l’impatto ambientale e viabilistico di Pedemontana sul territorio. Villa Borromeo è tra l’altro già stata sede di almeno due assemblee nell’ultimo anno con anche le diverse associazioni ambientaliste con una grande unione di intenti, ma senza grandi risultati sui tavoli istituzionali.