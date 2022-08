Pedemontana: Agrate promette battaglia per la Tratta D Breve

Agrate è pronta a dare battaglia per la Tratta D Breve di Pedemontana.

Pedemontana: Agrate promette battaglia e la posizione del sindaco

Il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi

Un’opera che lo stesso sindaco Simone Sironi aveva definito senza mezze misure “uno scempio” a livello ambientale e viabilistico per tutto il territorio. Dopo l’incontro dello scorso 3 agosto in Regione il primo cittadino ha pubblicato un lungo comunicato in cui ripercorre tutta la storia dell’opera, e sottolinea che “Cosa possono fare i Comuni, ed in primis Agrate Brianza Ora, cosa possono fare i Comuni, e in primis Agrate? Sicuramente partecipare al tavolo con gli altri Enti, per cercare di ridurre quanto più possibile il danno (ai prossimi incontri i Comuni convocati dovrebbero diventare tre). E continuare la lotta sul piano politico, amministrativo e legale, pur sapendo che Regione Lombardia non è disposta a tener conto dei pareri dei Comuni e a far marcia indietro sulle sue scelte (tanto meno in periodo preelettorale, con elezioni prima politiche e poi regionali in arrivo)”.

Pedemontana: Agrate promette battaglia e la polemica con Monti

Nelle ultime ore c’è stato anche un botta e risposta tra Sironi e il consigliere regionale leghista Andrea Monti. L’esponente regionale aveva accusato il primo cittadino agratese di essere ecologista e allo stesso tempo di aver fatto costruire il centro commerciale all’ingrosso cinese più grande d’Europa consumando suolo. Critiche che Sironi ha rimandato al mittente spiegando come l’area interessata era in precedenza occupata da insediamenti industriali chimici. Era cioè suolo già “consumato“, non area agricola o verde. L’intervento Cina Mercato è stato in sostanza un intervento di riqualificazione di aree industriali dismesse, un tipo di intervento considerato dalla stessa Regione Lombardia positivo e da promuovere.

Pedemontana: Agrate promette battaglia e le parole di Monti

Lo stesso Monti solo la scorsa settimana aveva infatti dichiarato nel merito:” Il sindaco che si dice ecologista ha però poi fatto realizzare un centro commerciale all’ingrosso di 35mila metri quadri facendo l’esatto opposto – aveva chiosato l’esponente del Carroccio -, forse avrà capito che non consumare territorio non vuol dire necessariamente sempre avere dei vantaggi e allora come quella struttura ha portato dei benefici ad Agrate, Pedemontana porterà benefici a tutto il nostro territorio”.

Pedemontana: Agrate promette battaglia e i prossimi appuntamenti

Intanto oltre ai battibecchi politici, per discutere di Pedemontana è fissata un’assemblea il 10 settembre in Villa Borromeo ad Arcore e il 12 settembre ci sarà un vertice in Regione.