Pedemontana-Regione: vertice a Palazzo Lombardia sulla Tratta D: presente Andrea Monti e il sindaco di Agrate Brianza

Pedemontana non va in vacanza. Il progetto della super autostrada lombarda procede a grande falcate. E così mercoledì 3 agosto – in una Milano ormai svuotata per la pausa estiva – a Palazzo Lombardia si è svolto il primo tavolo ufficiale sulla Tratta D: quello che si estende dall’interconnessione con la Tangenziale Est, prima dell’attraversamento del fiume Molgora, fino all’interconnessione con l’autostrada A4, affiancandosi al tracciato ferroviario della Gronda Seregno-Bergamo fino allo svincolo di Filago. I lavori sono iniziati dopo una mozione in Consiglio Regionale del vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, Andrea Monti. Erano presenti l’assessore regionale alle infrastrutture, Claudia Terzi e i tecnici di Cal e autostrada Pedemontana lombarda. Presente anche Riccardo Borgonovo per la provincia di Monza e il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi.

Pedemontana-Regione: Il Pirellone vuole ascoltare le istanze della Brianza

Regione Lombardia ha voluto questo incontro per “ascoltare” le istanze dell’ampio territorio su cui sarà realizzata questa complessa tratta: un ampio tratto sarà in Brianza. Regione Lombardia si è mostrata interessata in particolare a capire quali sono le opere complementari al tracciato richieste dal territorio. I tempi sono serrati: entro fine anno l’intero progetto dovrà essere completato e consegnato.

Pedemontana-Regione, Monti: «Fase cruciale per far giungere i nostri desiderata»

«In questo breve lasso di tempo – spiega il consigliere regionale della Lega, Andrea Monti – avremo la possibilità di raccogliere i desiderata delle parti interessate e quindi di poter aprire il doveroso percorso di ascolto e dialogo, importante in questa fase. Ho sottolineato come debbano rimanere escluse da questo tavolo le posizioni contrarie alla realizzazione della Pedemontana, essendo quest’incontro voluto non per discutere della necessità dell’opera, ma sul come realizzarla».

Pedemontana-Regione: prossimo vertice il 12 settembre

Il prossimo appuntamento è stato già fissato per il 12 settembre: una seduta operativa in cui sarà definita con maggiori dettagli la parte progettuale che interessa – in particolare – il comune di Agrate Brianza.