Pedemontana, anche Benifei (Pd) chiede chiarimenti alla Bei

Tutti scrivono alla Banca Europea per gli Investimenti per approfondire le criticità della Pedemontana e della Tratta D Breve. Dopo l’onorevole Eleonora Evi dei Verdi e i diversi comitati, gruppi e liste civiche contrari al completamento dell’opera a inviare una lettera a Bruxelles è stato l’europarlamentare Pd Brando Benifei.

Pedemontana, anche Benifei (Pd) e la Tratta D Breve

Lo stesso onorevole ha ribadito che la missiva ha come finalità quella di “far luce in particolare sulla modifica del tracciato originale rispetto al progetto inizialmente sottoposto alla BEI e agli altri finanziatori. Modifiche sostanziali che riteniamo possano snaturare l’opera originale, creando serie preoccupazioni in materia ambientale e sulla qualità dell’aria, con un potenziale impatto molto deleterio sulla biodiversità del territorio del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), dal punto di vista logistico e dello smistamento del traffico fuori dall’area metropolitana di Milano, visto che non apporterebbe alcun rafforzamento della connessione est-ovest, individuato a suo tempo come il principale obiettivo strategico dell’opera, e dal punto di vista economico-finanziario, dal momento che la nuova tratta D, a pagamento, andrebbe ad affiancarsi alla già esistente A51 Tangenziale est Milano, gratuita, rendendo il tratto a pagamento non vantaggioso e di scarsa utilità sul fronte trasportistico, con un’evidente ridondanza delle due opere”.

Pedemontana, anche Benifei (Pd) e la mancan di dialogo

Sempre Benifei ha evidenziato che “la lettera è un passaggio ulteriore dell’interlocuzione già avviata nei mesi scorsi con la BEI. Insieme al Gruppo Consiliare di centrosinistra Brianza Rete Comune in Provincia e al Partito Democratico di Monza Brianza stiamo seguendo da vicino e con grande preoccupazione i recenti sviluppi, caratterizzati da una grave mancanza di dialogo da parte dell’amministrazione regionale con i Comuni interessati e i diversi comitati attivi sul tema, che ringrazio per il loro impegno e per il recente esposto presentato alla BEI lo scorso 19 ottobre. La risposta della BEI all’esposto, arrivata proprio nelle scorse ore, lascia aperti i diversi punti contestati, in sostanza rimandando le valutazioni sul tracciato della Tratta D Breve al momento in cui tali modifiche saranno formalmente adottate e approvate dalle autorità competenti. Anche su questo punto servirebbe chiarezza sulle tempistiche di tale notifica da parte dall’amministrazione “.

Pedemontana, anche Benifei (Pd) e Sala parla di opera insostenibile

“L’approfondimento presso la BEI da parte dell’On. Benifei è un passaggio importante che rimarca la nostra posizione rispetto a un’opera insostenibile dal punto di vista ambientale ed economico -. ha affermato Lorenzo Sala, Segretario provinciale del Pd -.Ci sono altre priorità e alla Brianza servono altri tipi di investimenti: il potenziamento delle linee ferroviarie per creare una vera connessione est-ovest, la realizzazione della metropolitana e i progetti coordinati di mobilità dolce.” “Nel recente studio sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, la nostra Provincia si classifica al 9° posto, ma se analizziamo soltanto gli indicatori legati all’ambiente notiamo come Monza Brianza scenda al 99° posto per qualità dell’aria e al 52° posto per l’offerta di trasporto pubblico – ha spiegato Vincenzo Di Paolo, capogruppo per il centrosinistra in Consiglio Provinciale -. Partiamo da questi dati e dalla vita quotidiana di pendolari, studenti e lavoratori per realizzare infrastrutture che rispondano realmente alle esigenze del nostro territorio e garantiscano il giusto diritto alla mobilità dei cittadini”.