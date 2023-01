Passaporti, in Questura a Monza apre uno sportello per le urgenze senza appuntamento

Grande novità per chi a Monza e in Brianza ha la necessità di avere il passaporto con urgenza. Da lunedì 30 gennaio all’Ufficio Passaporti della Questura di Monza e della Brianza, in via Montevecchia, a Monza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 sarà aperto uno sportello dedicato proprio ai cittadini, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione.

Passaporti, il biglietto aereo per dimostrare l’urgenza

Per poter usufruire del servizio sarà necessario presentare la documentazione che dimostri l’urgenza, cioè il biglietto aereo di partenza. Inoltre, a partire da febbraio, il primo sabato di ogni mese, presso l’Ufficio Passaporti dalle 8.30 alle 12.30, sarà prevista l’apertura straordinaria (open day) degli sportelli, cui potranno rivolgersi i cittadini anche privi di prenotazione on line e di urgenza.