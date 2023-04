Pasqua a Monza: di nuovo Via Crucis e camminata all’alba

Torna per le strade di Monza la tradizionale Via crucis del venerdì santo. L’appuntamento è per le 20.45 del 7 aprile. La processione parte dalla parrocchia di San Biagio, in via Manara e prosegue lungo le vie del centro storico fino al duomo. Qui le letture della Passione di Cristo e i fedeli potranno accostarsi alla croce che custodisce le reliquie della Passione. Un ritorno atteso, dopo la pausa imposta dalla pandemia che aveva cancellato le edizioni del 2020 e 2021 della Via crucis.

Pasqua a Monza: l’anno scorso Via crucis speciale alla Candy Arena

Lo scorso anno l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aveva presieduto una speciale Via crucis all’interno del palazzetto Candy Arena. Un evento che era stato organizzato per tutti i fedeli della zona pastorale quinta. Quest’anno, invece, le restrizioni legate all’emergenza Covid – 19 sono ormai decadute e così il clero cittadino ha scelto di riproporre uno degli appuntamenti religiosi più partecipati e sentiti, riportando lungo le strade la processione della croce nel giorno in cui la Chiesa ricorda la morte di Cristo.

Pasqua a Monza: le parrocchie della città celebrano la Passione nel pomeriggio

Per consentire la partecipazione cittadina alla Via crucis comunitaria le parrocchie della città hanno scelto di celebrare la Passione del Signore nel pomeriggio, consentendo così ai fedeli di prendere parte alla processione che prenderà il via dalla chiesa di San Biagio. Il venerdì santo, giorno di silenzio e preghiera, di digiuno e astinenza, precede la grande veglia del Sabato santo, fulcro di tutto il calendario liturgico dell’anno. Per tutto la giornata di sabato sarà possibile visitare i sepolcri allestiti nelle chiese e fermarsi in silenzio per l’adorazione personale della croce.

L’avvocatura della Curia ha consentito, di nuovo, la possibilità per i fedeli di accostarsi alle croci e ai crocifissi con il tradizionale bacio del legno, qualora lo desiderino.

Pasqua a Monza, il programma: sabato alle 5.45 con il gruppo Le donne

Per la mattina del Sabato santo, 8 aprile, la comunità pastorale Santi quattro evangelisti ha pensato ad un’esperienza di preghiera originale. Il gruppo Le donne all’alba propone una camminata di preghiera nelle primissime ore del mattino. Il ritrovo è davanti all’ingresso principale del cimitero di Monza, alle 5.45. Da qui il gruppo si incamminerà verso la chiesa di Regina Pacis. Il percorso sarà scandito da tappe di ascolto della Parola e preghiera. Il pellegrinaggio si concluderà in chiesa con l’adorazione della croce. L’iniziativa è aperta a tutti, e proposta in particolare alle signore. Per il giorno di Pasqua le celebrazioni liturgiche seguono gli orari delle messe della domenica. Sono previste celebrazioni anche per il lunedì dell’Angelo in mattinata. La comunità francescana delle Grazie propone celebrazioni per il 10 aprile anche alle 16.30 e alle 18.