I pazienti dei reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza per Natale hanno potuto ricevere un regalo inatteso: un carico di duecento libri donati da Severino Colombo, giornalista del Corriere della Sera.

Ospedale di Monza: un carico di libri in regalo per i pazienti di pediatria, iniziativa del giornalista Severino Colombo con l’ordine dei medici

A fare da tramite alla donazione è stato l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza. Ognuno dei piccoli pazienti ha ricevuto quindi per Natale un libro che terrà loro un po’ di compagnia durante le feste che trascorreranno in ospedale.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto chiamato “Pollicino”, voluto e ideato dallo stesso Colombo che ha preso il via nel 2006 e che consiste nella donazione e distribuzione gratuita di libri a scuole, istituzioni e privati, per promuovere la lettura e diffondere la bellezza delle storie scritte.

«Ogni libro presenta il mio personale ex libris, l’impronta del pollice, lo stesso che uso su La Lettera delle ragazze e dei ragazzi, il supplemento del Corriere per i giovanissimi», ha spiegato il giornalista commentando la donazione fatta all’ospedale San Gerardo.

La consegna dei libri si è svolta nella mattinata del 23 dicembre, alla presenza del presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Carlo Maria Teruzzi, i medici e gli operatori dei due reparti e i vertici dell’Irccs con il presidente Claudio Cogliati.

«Ringraziamo profondamente Severino Colombo per la sua donazione – ha commentato il presidente Teruzzi – che ci ha permesso di organizzare la consegna e poi portare i libri ai bambini che stanno vivendo un momento difficile durante la festa più gioiosa dell’anno».

L’iniziativa è stata coordinata da Silvana Torlasco, dell’Ordine dei medici chirurghi di Monza e della Brianza, con la collaborazione della segreteria. Tutti i libri infatti sono stati impacchettati con cura, divisi per fasce d’età dai 3 ai 15 anni e poi trasportati all’ospedale San Gerardo per essere distribuiti. Libri per ogni età, dunque, ma anche di generi differenti, per cercare di accontentare e incontrare i gusti dei giovanissimi lettori, scegliendo titoli che possano distrarli e divertirli in questi giorni di ricovero.

Brianzolo di Erba, dove è nato nel 1959, Severino Colombo è giornalista del Corriere della Sera dove lavora nella redazione della cultura e per il supplemento La Lettura, dove si occupa tra l’altro di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.