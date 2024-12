Monza: il piccolo Simone, Achille Lauro e la canzone per lo Zecchino d’oro

Achille Lauro realizza il sogno del piccolo Simone insieme al Comitato Maria Letizia Verga e all’Antoniano di Bologna: il bambino, 10 anni, sarà allo “Zecchino d’oro – La mia della Vigilia” con un brano scritto insieme al musicista. Tutto è nato a Monza, dove è stato in cura al Centro Verga – Irccs San Gerardo negli scorsi anni. Quando era in città, durante un ricovero, Achille Lauro ha fatto visita ai pazienti di oncoematologia pediatrica e lì Simone, in una seduta di musicoterapia, gli confida che il suo sogno era arrivare a cantare allo Zecchino d’oro un proprio brani.

Monza: il piccolo Simone, Achille Lauro e la nascita della canzone

Un primo abbozzo del brano, strofe e ritornello e la promesse di vedersi di nuovo per completare il lavoro. Così è stato: Achille Lauro ha ospitato il bambino per un giorno nel suo studio per completare la canzone e intanto il Comitato Verga ha preso contatti con l’Antoniano per riuscire a portare Simone sul palco. È nata così “Le foglie“, scrive il Comitato, un brano che racconta di resilienza, sogni e seconde possibilità. «Vivere questa esperienza è come un sogno ad occhi aperti: siamo stati circondati di umanità e professionalità e questi legami solidali e profondi con le persone intorno a noi, insieme alla scrittura e al canto, hanno dato un senso nuovo a un percorso complicato. La malattia si è trasformata per Simone in un’opportunità di realizzare desideri – speriamo che anche altri bambini possano vivere magie così grandi» ha detto Laura, mamma di Simone.

Monza: il piccolo Simone, Achille Lauro e la canzone in onda su Raiuno

Simone presenterà il brano in una puntata speciale “Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia”, in onda nel pomeriggio del 24 dicembre alle 14.10 su Raiuno. Un momento magico che promette di emozionare grandi e piccoli in attesa della notte più speciale dell’anno. “Dopo la messa in onda, il Comitato condividerà sui propri canali social contenuti esclusivi del backstage, portando tutti dietro le quinte di questa incredibile avventura natalizia”.