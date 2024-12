Pediatria a Monza: Adriana Balduzzi è la nuova erede di Masera

È Adriana Balduzzi il nuovo direttore della Clinica pediatrica dell’Irccs Fondazione San Gerardo. Sessant’anni appena compiuti dopo la laurea in medicina nel 1989 ha subito lavorato nel campo dei trapianti pediatrici. Nel 1994 ha vinto una borsa di studio presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle dove ha avuto l’occasione di scrivere un articolo pionieristico sul trapianto da donatore non familiare in pediatria.

Nel 2005 un suo studio ha mostrato il beneficio del trapianto rispetto alla chemioterapia nei pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica acuta ad altissimo rischio. Dal 2009 è membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo di lavoro sulle malattie pediatriche dell’Ebmt e ha ricoperto il ruolo di segretario fino al 2014. Dal 2015 è presidente del Comitato per il trapianto di cellule staminali dell’International Bfm Study Group, un gruppo scientifico di 30 paesi focalizzato sulle neoplasie ematologiche pediatriche.

Pediatria a Monza: Adriana Balduzzi dopo Andrea Biondi

È professore ordinario in Università Bicocca e direttrice del Centro trapianti di midollo osseo ed è la prima donna a guidare la struttura complessa che è il fiore all’occhiello dell’Irccs San Gerardo.

Raccoglie il testimone da Andrea Biondi che, a sua volta, aveva ereditato la guida della Clinica pediatrica da Giuseppe Masera che ne è stato il fondatore. Andrea Biondi lascia l’incarico dopo 40 anni a Monza ed è in pensione dal primo novembre. Non termina però il suo impegno nella ricerca per la cura “di un bambino in più” e resta all’interno dell’Irccs come direttore scientifico della Fondazione di Ricerca Tettamanti.

Proprio la ricerca è al centro del nuovo progetto del Comitato Maria Letizia Verga che ha appena inaugurato il cantiere della nuova torre dedicata alla ricerca alle spalle del centro di cura e ricerca “Maria Letizia Verga” per le leucemie infantili.