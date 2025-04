Un nuovo strumento ad altissima tecnologia per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Si tratta di un microscopio operatorio che viene impiegato nelle operazioni microchirurgiche del segmento anteriore e posteriore dell’occhio che richiedono un’altissima precisione. A donarlo in comodato d’uso gratuito per un anno è stata l’associazione monzese Cancro Primo Aiuto Ets-Odv. Lo strumento sarà impiegato nella struttura complessa di oculistica.

Ospedale di Monza: Cancro Primo Aiuto dona all’Irccs un microscopio chirurgico all’oculistica, la tecnologia

Pratico e funzionale, consente al chirurgo di operare con il massimo del comfort, condizione che si rivela fondamentale per il paziente. Inoltre, la conformazione dello strumento protegge da possibili contatti accidentali durante l’intervento. Un’altra caratteristica del microscopio è la possibilità di distribuire la luce sull’area operatoria con due campi di illuminazione differenti, che possono essere attivati in maniera contemporanea o in modo alternativo.

Ospedale di Monza: Cancro Primo Aiuto dona all’Irccs un microscopio chirurgico all’oculistica, i commenti

«Questo strumento – ha sottolineato il direttore dell’oculistica Michele Coppola, presente alla consegna insieme al presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati, al direttore generale Silvano Casazza e all’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari – permetterà di curare i pazienti in maniera sempre più appropriata. Il microscopio donato potrà essere utilizzato anche sui bambini che presentano compromissioni post traumatiche per testare lo stato di integrità della macula e della parte nobile della retina».

Cogliati ha ricordato che gli strumenti all’avanguardia aiutano a perseguire le quattro priorità fondamentali dell’IRCCS San Gerardo: assistenza, cura, innovazione e ricerca. «Il supporto di organizzazioni come Cancro Primo Aiuto è essenziale per continuare a offrire cure di qualità e speranza a chi ne ha più bisogno», ha confermato Casazza.