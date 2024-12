Monza, il bene sotto l’albero di Natale: i regali del Terzo settore sul sito di Fondazione MB

Tutto il bello e il buono di Monza e della Brianza da mettere sotto l’albero di Natale: anche quest’anno il terzo settore del territorio si è rimboccato le maniche per offrire un ampio catalogo di regali solidali. Fondazione MB ha cercato di radunare quante più proposte possibili in una pagina del suo sito (in continuo aggiornamento), per offrire un aiuto a orientarsi nell’offerta.

Monza, il bene sotto l’albero di Natale: una mappa di link e mail per orientarsi tra le proposte

Qualche esempio. Ci sono i cesti solidali della Nuova Famiglia di Monza, realizzati con la collaborazione dell’azienda agricola “La Collina” di Mariano Comense, il cui ricavato sosterrà l’organizzazione di nuove attività per il tempo libero per persone con disabilità (info: cestisolidali.nuovafamiglia@gmail.com) e ci sono le candele profumate della polisportiva Freemoving (segreteria@asdfreemoving.it), la cui vendita contribuirà al sostegno delle trasferte degli atleti e all’acquisto di un nuovo pulmino.

Ampia l’offerta del Comitato Maria Letizia Verga tra cioccolata, cesti natalizi, biglietti e donazioni solidali (comitatomarialetiziaverga.it) per la raccolta di fondi a sostegno delle cure a bambini e ragazzi affetti da malattie ematoncologiche, e di Intensivamente Insieme Odv per il supporto ai neonati ricoverati all’ospedale San Gerardo (intensivamenteinsieme.it).

Lilt punta sulla tradizione offrendo pandori e panettoni (legatumori.mi.it) e lo stesso fa Samudra Insieme (mail info@samudrainsieme.it) per il sostegno di persone con gravi cerebrolesioni acquisite e delle loro famiglie.

“Sotto l’albero della fragilità” è il catalogo che racchiude le proposte della Meridiana (cooplameridiana.it), riferimento per la cura dei più anziani e di persone affette da Sla e Alzheimer, mentre biscotti fatti a mano, tazze decorate handmade e prodotti artigianali creati negli spazi del Cse “La Vite” di Arcore costituiscono l’offerta proposta da La Piramide Servizi (volontariatoarcore.wordpress.com). Tantissime le proposte anche della cooperativa L’Iride, che negli spazi di Contridea di Monza (iridemonza.it) offre la possibilità di curiosare in una vera e propria bottega che mette in vendita “oggetti particolari, curati nei dettagli e realizzati con il cuore”.