Giussano, Croce Bianca al lavoro per Natale: i volontari propongono prodotti con un fine benefico

Un programma di appuntamenti intenso accompagnerà verso il Natale i volontari della Croce Bianca Giussano. Il debutto è previsto domenica 1 dicembre, quando in mattinata, sul piazzale della chiesa di Giussano, sarà posizionata una postazione, che consentirà a tutti coloro che lo desiderano di acquistare le confezioni natalizie.

Croce Bianca: idee regalo per parenti ed amici

Panettoni e pandori in confezioni eleganti o birre artigianali saranno un’opportunità per la casa, ma anche come idee regalo per parenti ed amici. Il tutto con una finalità benefica, poiché il ricavato servirà per intero al sostegno delle attività e dei servizi quotidiani della sezione.

Croce Bianca: il calendario delle postazioni

Successivamente, i prodotti saranno disponibili domenica 8 dicembre, nell’ambito dei mercatini di Natale in piazza Roma a Giussano, domenica 15 dicembre, in mattinata, sulla piazza della chiesa parrocchiale di Birone, ed infine domenica 22 dicembre, sempre in mattinata, questa volta a Verano Brianza, di fronte alla chiesa parrocchiale.