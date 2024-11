Sciare e far sciare: con Freemoving corso di maestri di sci per non vedenti

Cercansi maestri di sci per non vedenti. A lanciare l’appello è l’associazione sportiva FreeMoving, che propone tre giornate in Val di Fiemme per formare sciatori già abili e farne degli accompagnatori per persone non vedenti e ipovedenti sulle piste da sci.

Sciare e far sciare: con Freemoving in Trentino a gennaio

Dal 10 al 12 gennaio sarà possibile partecipare al corso di formazione in Trentino. I partecipanti saranno affiancati dagli esperti dell’associazione Fiemme Fassa sport inclusivo. Verranno proposte lezioni mirate a formare accompagnatori che, già padroni di una buona tecnica sciistica, impareranno anche nozioni teoriche e pratiche per l’accompagnamento sugli sci di persone con disabilità visiva. Il corso è aperto a tutti i maggiorenni fino a 70 anni. I costi del corso saranno interamente sostenuti da FreeMoving. Le adesioni si chiuderanno entro la metà di dicembre. Per adesioni o informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail segreteria@polisportivafreemoving.it o chiamare il numero 349.144.25.22.

«È un’iniziativa pensata per chi ama la neve e sa già sciare, e vuole provare una nuova esperienza particolarmente coinvolgente», spiega il presidente dell’associazione, Luca Aronica.

Sciare e far sciare: Freemoving, candele e Befana bianca per sostenere le attività

E per sostenere anche il progetto del corso per sciatori accompagnatori, FreeMoving propone per il periodo natalizio le candele solidali che serviranno a sostenere le attività per non vedenti e ipovedenti promosse dall’associazione. È possibile prenotare le candele (offerta minima 5 euro) scrivendo all’indirizzo mail della segreteria dell’associazione.

Inoltre dal 2 al 6 gennaio FreeMoving ha in programma la tradizionale Befana bianca: cinque giorni in Alto Adige, ad Anterivo, tra attività sulla neve, escursioni e degustazioni sensoriali con la possibilità di essere accompagnati dalle guide dell’associazione.