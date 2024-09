Al Parco di Monza con Freemoving per la prima RunAble: correre per sensibilizzare sulla disabilità visiva

Sport, disabilità visiva e inclusione: c’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi alla prima edizione della “RunAble” nel Parco di Monza. In programma per sabato 5 ottobre è la prima corsa non competitiva che intende sensibilizzare sulla disabilità visiva e promuovere la prevenzione delle malattie agli occhi.

Organizza l’Asd Aps Freemoving di Luca Aronica e Antonella Inga, coppia di para-atleti che dal 2016 promuove una realtà capace di diffondere autonomia, realizzazione e inclusione attraverso lo sport per persone con disabilità visiva.

Al Parco di Monza con Freemoving per la prima RunAble: si corre il 5 ottobre

La data del 5 ottobre non è casuale: ogni anno, il secondo giovedì di ottobre si celebra la Giornata mondiale della vista per mettere in primo piano la prevenzione e invitare tutti a controlli oculistici periodici. In alcune malattie dell’occhio infatti la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi: quando il problema si manifesta, il danno è ormai irreversibile. Fare controlli periodici è fondamentale.

Locandina Prima RunAble Parco di Monza

«Abbiamo voluto dare vita alla RunAble per promuovere l’importanza della prevenzione nelle malattie oculari – sottolinea Luca Aronica, non vedente e para-atleta – Si parla sempre della necessità di visite preventive in diversi ambiti, ma anche prendersi cura dei nostri occhi è importante. Ho sperimentato su di me cosa significa perdere a un certo punto della vita qualcosa che hai sempre avuto: la retinite pigmentosa si è presentata quando ero adolescente. Nel mio caso fu impossibile fare qualcosa per preservare la vista, ma in malattie come il glaucoma o la retinopatia diabetica, ad esempio, il tempo è fondamentale per cercare di evitare il peggio».

Al Parco di Monza con Freemoving per la prima RunAble: percorsi e iscrizioni

Con partenza unica alle 10, al Parco di Monza tutti potranno correre – o camminare – in una grande festa dello sport che ha anche l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto per i tesserati che partecipano alle diverse attività di FreeMoving. Due i percorsi: Blu di 5 km o Rosso di 10 km, misurati e certificati Fidal; si potranno scegliere il giorno dell’evento e la partenza è in viale dei Tigli, a sinistra all’ingresso Porta Monza. Iscrizioni alla corsa non competitiva sul sito www.asdfreemoving.it compilando il relativo form o scrivendo a runable@asdfreemoving.it entro il 30 settembre 2024. Sul sito anche tutti i dettagli del regolamento e i costi di partecipazione. Tutti gli iscritti riceveranno il pettorale e il pacco gara (da ritirare direttamente allo stand dedicato il 5 ottobre) con gadget offerti dagli sponsor.

«FreeMoving è nata nel desiderio di proporre a persone con disabilità visiva, attività sportive e non, in grado di accompagnare verso una maggiore autonomia e realizzazione personale – sottolinea la presidente Antonella Inga, ipovedente, atleta paralimpica e campionessa italiana in carica di salto in lungo nella sua categoria – Le nostre attività ci hanno mostrato quanto sia importante proporre iniziative inclusive. È molto bello quando intere famiglie partecipano ai nostri eventi e comprendono che anche senza la vista si può condurre una vita piena. Per questo una corsa non competitiva ci è sembrata la scelta migliore per promuovere quello che facciamo, dallo sport amatoriale a quello agonistico, dal turismo ai camp estivi inclusivi, nel desiderio di aprire le nostre attività a sempre più persone. Perché, come diciamo noi: più siamo e più guardiamo lontano».

Al Parco di Monza con Freemoving per la prima RunAble: sostenitori e sponsor

L’evento vedrà la partecipazione dell’associazione Nigstagmo e Ipovisione Italia, nata nel 2021 da alcuni genitori di bambini affetti da nistagmo (ipovisione con movimento ritmico degli occhi). I volontari saranno presenti con un banchetto e inviteranno a prendere parte ad alcuni laboratori inclusivi. La corsa-camminata ha il patrocinio di Sport e Salute Lombardia, del Comitato italiano paralimpico di Regione Lombardia, il sostegno del Rotary Club Monza Villa Reale. Sponsor: BrianzAcque, Banca Mediolanum, Decathlon Club e Studio Shani.