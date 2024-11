Monza: le Note di solidarietà con la Cappella musicale del duomo di Milano

Il duomo di Monza si prepara ad accogliere ancora una volta uno degli appuntamenti ormai tradizionali del palinsesto natalizio della città: sono le Note di solidarietà offerto dalla Fondazione della comunità di Monza e Brianza: il concerto è in programma mercoledì 4 dicembre a partire dalle 20.30 e le prenotazioni sono già aperte. Protagonista quest’anno la Cappella musicale del duomo di Milano, diretta da monsignor Massimo Palombella, che si esibirà in “Cantate domino canticum novum. L’Anno liturgico nel canto gregoriano e nella polifonia di Giovanni Pierluigi da Palestrina”. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Orchestra sinfonica di Milano.

“Come sempre l’evento avrà finalità benefica e sosterrà un progetto socialmente di rilievo per il territorio – sottolinea la Fondazione – in particolare, quest’anno le donazioni raccolte saranno devolute al consiglio centrale di Monza della Società San Vincenzo De Paoli per il supporto allo studio di studentesse e studenti meritevoli delle scuole superiori e universitari provenienti da famiglie in condizioni di fragilità – da anni una delle priorità per l’ente, impegnato nel contrasto alle diverse forme di povertà“. A Monza e in Brianza, ricordano gli organizzatori, dov’è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende 23 conferenze e 260 soci che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone. Dal 2004, anno del conferimento dell’Eredità Castelli a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della conseguente costituzione dell’omonimo fondo (Fondo Clara Cornelia Castelli), sono stati erogati 846 sussidi scolastici (192 a studenti delle scuole medie, 630 a studenti delle scuole superiori e 24 a universitari).

L’obiettivo rientra fra le aree di intervento della Fondazione della comunità, che negli ultimi anni ha investito molte risorse e attenzioni al contrasto alla povertà educativa, “tra le più diffuse forme di nuove povertà, rappresenta un’urgenza anche per la Brianza“.

«Sarà come sempre un’emozione ritrovarsi in uno dei luoghi simbolo del territorio per riflettere sul valore della condivisione, sull’importanza del fare e dell’essere comunità. Se il welfare e il benessere crescono – dichiara il presidente della Fondazione MB Giuseppe Fontana – è grazie all’impegno di ogni realtà di terzo settore che crede alla possibilità di un presente migliore e di un futuro tutto da costruire. È grazie all’impegno dei volontari che dedicano tempo, risorse e competenze alle cause in cui credono. È grazie al sostegno dei donatori, convinti che ogni contributo, grande o piccolo che sia, sommato ai contributi degli altri, possa fare la differenza. Fondazione MB vuole ringraziare tutti per la costanza, per la dedizione e per la fiducia: lo fa simbolicamente attraverso le note di questo concerto».

«La Società San Vincenzo De Paoli desidera esprimere la propria sincera gratitudine alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per aver scelto di sostenere il nostro progetto. Grazie a una ventennale collaborazione, possiamo fare la differenza nella vita di molti giovani, offrendo loro opportunità che altrimenti non avrebbero avuto» commenta il presidente del consiglio centrale di Monza Stefano Bellini.

I posti sono limitati: prenotazioni online obbligatorie a questo link. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Monza e ha il sostegno di Assolombarda, del Banco di Desio e della Brianza, del Gruppo Fontana e di Fidim. È possibile sostenere il progetto con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Note di solidarietà 2024”. È possibile anche donare online a questo link.