Monza: due spettacoli e le carole di Natale per sostenere il Veliero

Il Natale della compagnia teatrale il Veliero di Monza inizia presto e mette insieme tradizione e futuro: la tradizione è quella delle carole natalizie che gli attori dell’associazione di teatro e disabilità porteranno come sempre nel cuore della città a metà del mese, il futuro è completare Villa Valentina, il nuovo polo culturale che sarà presto realizzato in via Spallanzani dopo la convenzione firmata con il Comune.

Monza: gli spettacoli per sostenere il Veliero e Villa Valentina

Il sogno, al quale ormai manca soltanto la ristrutturazione finale (i cantieri sono partiti a giugno), è la costruzione di “uno spazio aperto alla comunità e a disposizione per realtà sociali attive sul territorio di Monza e Brianza. L’obiettivo è restituire alla città un bene comune ispirato agli assunti della sostenibilità ambientale, creando uno spazio multidisciplinare rivolto a tutta la cittadinanza (bambini, adolescenti, persone con disabilità e loro famiglie)”. Saranno spazi dedicati a sviluppare percorsi di educazione e potenziamento dell’autonomia, istruire in ambito multimediale e fornire un supporto allo studio, svolgere attività artistiche, culturali, ricreative ed eventi socio-culturali con momenti d’incontro e di ristoro, formare professionalmente con la somministrazione di tirocini e/o borse lavoro, essere utilizzabile da aziende, associazioni, cooperative per meeting, team building, location per pranzi sociali, co-working e creare un modello replicabile che veda il rapporto teatro – educazione – disabilità strumento di intervento incisivo e funzionale per affrontare l’emergenza legata all’aumento delle nuove povertà in ambito educativo.

Il progetto vede protagonisti con il Veliero anche l’associazione Capirsi Down Monza, l’associazione culturale Geniattori, Parafrisando, l’associazione Elianto e ha il sostegno della Rete TikiTaka. La Fondazione della comunità di Monza e Brianza ha contribuito con 350mila euro e intanto prosegue la raccolta fondi, che ha già superato gli 82mila euro, serve ancora sostegno per arrivare alla quota minima di 90mila euro per coprire il budget iniziale.

Monza: spettacoli e carole per il Veliero, Alfredo Colina sul palco

Per questo sono in programma due spettacoli e le carole natalizie. Il primo è “In una notte nera“, di scena martedì 10 dicembre al teatro Binario 7 di Monza con la regia di Ilaria Cassanmagnago, Daniela Longoni e Chicco Roveris e i velierini sul palco (20.45, via Turati 8, prenotazione obbligatoria al numero 333 5870795 oppure a geniattorimonza.aps@gmail.com, biglietti a 12 euro). La seconda opportunità arriva tre giorni dopo, venerdì 13 dicembre, quando di scena ci sono gli attori Alfredo Colina (peraltro presidente del Veliero) e Barbara Bertato con la commedia “Quasi come Giulietta e Romeo” – con la partecipazione di Monia Cacciero e la messinscena di Chicco Roveris: biglietti sempre a 12 euro, il luogo è sempre il Binario 7 di Monza, prenotazioni allo stesso numero oppure info@ilvelieromonza.org. Nel pomeriggio del 14 dicembre, infine, l’immancabile appuntamento con le Christmas carols del Veliero, in piazza Trento e Trieste.