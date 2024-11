Le ricette delle favole e altre storie: due libri Bellavite con lo sconto del Cittadino

C’era una volta una torta… di Emanuela Colavini

C’era una volta una torta… Sembra l’inizio di una storia golosa e lo è: Emanuela Caravini racconta così il libro di ricette per bambini che ha pubblicato con Bellavite e che ora, all’interno della collaborazione editoriale tra il Cittadino, in occasione del 125esimo anniversario di nascita, e l’editore di Missaglia, a sua volta ultracentenario. Questa volta per i lettori del giornale, una doppia proposta natalizia, pensata per i bambini e per il tempo libero che si potrà passare con loro durante le vacanze di Natale.

Le ricette delle favole e altre storie: in cucina con i più piccoli

Il volume si chiama proprio così: “C’era una volta una torta“, perché in 62 pagine propone ricette semplici che si possono fare in famiglia facendosi aiutare dai più piccoli e prendendo spunto da una serie di fiabe. E allora i piatti di Biancaneve e i sette nani, inclusa la mela avvelenata che avvelenata non è, oppure le tagliatelle Principe azzurro e gli ovetti nanetti. Poi ci sono le ricette di Cappuccetto rosso, del Lupo e i sette capretti, la Bella addormentata nel bosco, Hansel e Gretel e i Tre porcellini (inclusi cavoli a merenda). Tanti colori, un po’ di filastrocche, i segnaposto delle favole completano i libro scritto dalla brianzola che nella vita insegna scienze ed è anche autrice delle illustrazioni. Il libro è come sempre scontato al 50%: costa soltanto 9 euro.

Le ricette delle favole e altre storie: dieci storie di montagna

Lo stambecco dalle corna d’oro di Oreste Forno

C’è un tempo per il pranzo e la cena e uno per andare a dormire: non può però mancare una storia da raccontare, prima della nanna. Potrebbe essere quella scritta da Oreste Forno, o meglio: potrebbe essere uno dei racconti raccolti nel libro “Lo stambecco dalle corna d’oro“, pensati, dice l’autore, per i bambini “anche un po’ cresciuti”. Sono 143 pagine e dieci storie che, oltre allo stambecco, parlano di una volpe sfortunata, della marmotta di Val Fredda e di Bec del Pizzo Bello, di un uomo selvatico e di Geremia dispettoso, di una volpe, di uno scoiattolo, del picchio e di un bracconiere, del Cabramesul di Monastero e di mille goccioline nella diga. È chiaro che l’autore ci porta in montagna, a rivivere le sue storia, e non c’è periodo migliore dell’inverno e delle sue nevicate per trasportarsi, anche solo idealmente, sulle vette. Anche in questo caso il libro è in vendita a metà prezzo, cioè a 11 euro.

Entrambi i libri, come gli altri ancora disponibili, si possono acquistare negli orari di apertura dello sportello alla redazione del Cittadino: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 in viale Elvezia 2 a Monza. Info: 039 2169511.