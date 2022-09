Ospedale di Desio: nuovo tiralatte in pediatria, grazie (anche) alle Forze dell’ordine

Il reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Papa Pio XI di Desio, a distanza di poche settimane ha ricevuto un’altra donazione. È un apparecchio tiralatte del valore di circa 1.800 euro realizzato per imitare lo schema naturale di suzione del neonato e dotato di due programmi innovativi, come supporto nei primissimi giorni di allattamento e ottimizzazione del flusso di latte durante l’allattamento stabilizzato.

Ospedale di Desio: “Strumento che permette di proseguire la promozione dell’allattamento al seno”

“Accade a volte – ha spiegato Tiziana Varisco, primaria della struttura del Pio XI – che nei primi giorni di ricovero ospedaliero di neonati e lattanti, quando le loro condizioni cliniche sono compromesse per insufficienza respiratoria o altri motivi, che la mamma non possa e non riesca ad allattare direttamente il proprio bambino. Avere a disposizione un tiralatte, e in questo caso con tecnologia avanzata, ci permette di proseguire e perseguire il nostro obiettivo di promozione e sostegno dell’allattamento al seno con la consapevolezza di quanto sia importante il latte materno per tutti i bambini”.

Ospedale di Desio: fondi raccolti col secondo torneo delle Forze dell’ordine

Il tiralatte è stato acquistato con i fondi raccolti in occasione del secondo torneo di calcio delle Forze dell’Ordine, in memoria del maresciallo Bernabei, svoltosi lo scorso 9 aprile al centro sportivo comunale di Desio.

Torneo promosso e organizzato dall’associazione Contrada santi Pietro e Paolo, come sempre animato da Tino Perego, e vinto quest’anno dalla Guardia di Finanza.

Ospedale di Desio: Forze dell’ordine e imprese insieme

Sponsor e benefattori dell’evento le Forze dell’Ordine e diverse imprese cittadine: Carabinieri di Desio, Guardia di Finanza di Seregno, Polizia Provinciale e Sindacato autonomo Polizia di Milano, Arienti autogru, Arienti arreda, Marta trasporti, fotocopie Elio Desio e Zambonin autotrasporti.

Ospedale di Desio: ricavato in parte donato ad Abio Brianza

Sempre con i fondi raccolti in quell’occasione è stata inoltre effettuata una donazione di 3 mila euro all’associazione Abio Brianza che si aggiunge al ricavato di 3.200 euro incassati con l’iniziativa “torta del cuore”, svoltasi nell’ ottobre 2021, evento coordinato da Ampelio Colombo, presidente della bocciofila locale, e sempre donato ad Abio Brianza che ha deciso di sostenere e finanziare il nuovo progetto del pronto soccorso pediatrico di Desio.

Ospedale di Desio: “Attenzione alta nei nostri confronti”

“In questi anni – ha aggiunto Varisco – è stata molto alta l’attenzione ricevuta e grande la solidarietà da parte di associazioni, negozianti, imprenditori e cittadini che a vario titolo si sono impegnati con noi per rendere più accoglienti i nostri spazi di ricovero in pediatria e neonatologia e nei nostri ambulatori. Un ringraziamento particolare va a tutti i “nonni di Desio” che abbiamo sentito particolarmente vicini e instancabili nel proporre iniziative a nostro favore”.