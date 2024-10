Omicidio a Nova Milanese: donna uccisa a coltellate, arrestato il cognato

L’ultima lite condominiale si è conclusa nel peggiore dei modi: con la morte di una donna di 63 anni, uccisa a coltellate dal cognato di 62, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. E per un motivo insieme classico e futile: la precedenza per il parcheggio dell’auto. La tragedia è avvenuta mercoledì 23 ottobre in un caseggiato in via Magellano, a Nova Milanese. Una palazzina dove abitano tre famiglie. Legate da vincoli di sangue, ma divise da dissidi che si sono aggravati negli anni.

Nel pomeriggio l’uomo di 62 anni ha minacciato una giovane donna. A suo dire, la vicina di casa aveva invaso un parcheggio che spettava a lui. Ben presto è nata una violenta discussione, con urla e insulti. Al culmine della lite, l’uomo non ha esitato ad aggredire la ventottenne con un coltello. In sua difesa, è intervenuta la madre, 63enne. È stata lei a essere ferita con una, forse più coltellate. L’anziana è crollata a terra.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desio e gli agenti della polizia locale. I medici del 118 di Monza hanno tentato di rianimarla. Ma le sue condizioni sono apparse fin dai primi momenti disperate. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, la donna è morta in sala operatoria. Troppo gravi le ferite ed eccessivo il sangue che aveva perso.

Ora sulla lite familiare stanno indagando i militari in collaborazione con i giudici del Tribunale di Monza.