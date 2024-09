Giovedì pomeriggio la città di Paderno Dugnano si è fermata per dare l’estremo saluto a Daniela, Fabio e Lorenzo, le vittime di via Anzio. Centinaia di persone hanno affollato la chiesa di Santa Maria Nascente e il sagrato che si affaccia su via Roma, per prendere parte alle esequie delle tre vittime della furia omicida del figlio più grande della coppia.

Paderno Dugnano: migliaia per la famiglia uccisa dal figlio 17enne, le autorità locali e l’arcivescovo Delpini

Paderno Dugnano funerale triplice omicidio via Anzio

Al fianco dei parenti più stretti e delle autorità locali, il sindaco Anna Varisco, tanti rappresentanti di giunta e le autorità religiose e amministrative della città, c’era anche l’ex sindaco e già onorevole Ezio Casati e la messa è stata officiata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

«Immagino di fronte a Dio queste tre vittime innocenti del figlio più grande, del figlio “intelligente”» ha avuto modo di dire nella sua omelia l’arcivescovo, facendo riferimento ad ogni singola vittima di quella notte in via Anzio arrivata al cospetto di Dio.

Paderno Dugnano: migliaia per la famiglia uccisa dal figlio 17enne, l’analisi dell’ex sindaco Casati e i numeri del disagio

Molto diffuso e propositivo anche il commento del sindaco uscente ed ex parlamentare Ezio Casati che ha ricordato come «dopo il Covid la media dei ragazzi assistiti nelle scuole della città è letteralmente esplosa da 200 circa a 350. C’è un disagio che va affrontato e anzi, Paderno Dugnano potrebbe diventare laboratorio per i tanti atenei della zona specializzati in questo genere di studi sui ragazzi» in età dello sviluppo.

Paderno Dugnano: migliaia per la famiglia uccisa dal figlio 17enne, sostegno all’associazione Kayros

Per espressa volontà della famiglia si è scelto di riservare eventuali fondi destinati ai fiori all’associazione Kayros di Vimodrone. Al termine della cerimonia alcuni amici hanno lanciato in aria palloncini di colore azzurro.