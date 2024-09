Strage in famiglia a Paderno Dugnano: il figlio 17enne reo confesso resta in carcere

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere minorile: lo ha deciso la gip per i minorenni di Milano per il ragazzo di 17 anni reo confesso di aver ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano. È successo nella notte dell’ultime fine settimana di agosto.

Strage in famiglia a Paderno Dugnano: «Ho pensato di farlo la sera della festa»

La gip ha comunicato la decisione dopo l’interrogatorio di giovedì mattina, in cui il giovane avrebbe confermato di aver maturato il suo proposito omicida la sera di sabato, durante la festa di compleanno del papà: «È stata la sera della festa che ho pensato di farlo, non avevo ancora ideato questo piano però, avevo pensato di usare comunque il coltello perché era l’unica arma che avevo a disposizione in casa. Se ci avessi pensato di più non l’avrei mai fatto, perché è una cosa assurda», si legge nelle dichiarazioni contenute negli atti dell’ordinanza.

Strage in famiglia a Paderno Dugnano: venerdì l’autopsia sui corpi delle vittime

Per venerdì mattina è stata fissata l’autopsia sui corpi delle vittime secondo le disposizioni della Procura per i minori di Milano.