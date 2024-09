Triplice omicidio a Paderno Dugnano: il ragazzo di 17 anni confessa, ha ucciso i famigliari

Ha confessato il ragazzo di 17 anni che a Paderno Dugnano aveva chiamato i soccorsi raccontando di avere ucciso il padre, dopo un’aggressione del genitore con un’arma da taglio nei confronti della mamma e del fratello minore. Le vittime hanno 51, 49 e 12 anni; secondo quanto si è appreso sabato sera avevano festeggiato il compleanno del papà, un imprenditore edile, insieme ai parenti.

Triplice omicidio a Paderno Dugnano: il 17enne è stato arrestato

I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano e della Compagnia di Sesto Giovanni hanno arrestato il minore ritenuto responsabile dell’omicidio dei propri genitori e del fratello, avvenuto nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre in una villetta di via Anzio. Le indagini sono state coordinate dalla procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Milano e dalla Procura a Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza.

Triplice omicidio a Paderno Dugnano: ha usato un coltello da cucina

I militari, intervenuti dopo la chiamata al 118 da parte del ragazzo, hanno rinvenuto l’arma del delitto: un coltello da cucina.

Le dichiarazioni del ragazzo, interrogato fin dalla mattina per verificare il primo racconto, avevano consentito una prima ricostruzione degli eventi a cui seguiranno ulteriori approfondimenti.

Triplice omicidio a Paderno Dugnano: dichiarato il lutto cittadino

Il Comune di Paderno Dugnano ha dichiarato il lutto cittadino nel giorno dei funerali per ricordare la famiglia uccisa.

“Questa mattina, poco prima che fosse diffusa dalla stampa, abbiamo appreso con grande sgomento la notizia della tragedia avvenuta la scorsa notte – dice una nota dell’amministrazione comunale – Un fatto che lascia senza parole, inspiegabile. Un evento del genere lascia una comunità intera in lutto e sconvolta. Una famiglia delle nostre, persone che in molti conoscevano. Abbiamo definito di proclamare il lutto cittadino per il giorno della celebrazione delle esequie e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli uffici pubblici presenti sul territorio. Inoltre, invitiamo gli Uffici comunali e le Istituzioni presenti sul territorio ad effettuare un minuto di raccoglimento alle ore 12 dello stesso giorno“.