Triplice omicidio a Paderno Dugnano: morti madre, padre e figlio.

Triplice omicidio nella notte a Paderno Dugnano. In corso le indagini, la tesi più accreditata è quella di una strage nata in famiglia. I fatti risalgono all’1 di notte, un ragazzo di 17 anni avrebbe detto ai carabinieri di essersi svegliato sentendo delle urla in casa: quelle della madre e del fratello colpiti con un’arma da taglio dal padre. A quel punto avrebbe reagito colpendo e uccidendo il genitore. Una versione al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme alle ambulanze, dopo l’allarme al 112.