Strage in famiglia a Paderno Dugnano: la città chiude nel giorno dei funerali

Lutto cittadino e modifiche temporanee della viabilità a Paderno Dugnano in occasione dei funerali delle vittime della strage di via Anzio, in programma giovedì 12 settembre 2024.

Strage in famiglia a Paderno Dugnano: la giornata più lunga della storia recente

La città si appresta ad affrontare la giornata più lunga della sua storia recente, in occasione delle esequie che saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Nascente di via Roma a partire dalle 14.30. Ad officiare ci sarà l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini e sono attese centinaia di persone anche dai Comuni limitrofi.

Strage in famiglia a Paderno Dugnano: modifiche al traffico e divieti

Il sindaco Anna Varisco, la Polizia locale e l’ufficio viabilità hanno messo a punto un piano di modifiche temporanee del traffico. Dalle 13 alle 17 è interrotta la circolazione di tutti i veicoli in via Roma, nel tratto compreso tra via IV Novembre e via Gramsci, e in via Camposanto, nel tratto compreso tra via Roma e la rotatoria tra le vie Camposanto-San Michele, eccetto mezzi dei familiari delle vittime, delle forze dell’ordine, delle autorità religiose e civili partecipanti all’evento, dei mezzi di soccorso, dei veicoli diretti alle aree di parcheggio situate in via Camposanto, Piazza Falcone e Borsellino e De Marchi-Gramsci per partecipazione alla cerimonia fino a capienza disponibile e dei residenti per l’accesso-uscita dalle proprietà.

Già dalle 00.30 di giovedì 12 settembre e fino alle 17 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sulle aree di parcheggio situate in via Camposanto, riservandone l’utilizzo dalle ore 13 ai mezzi dei familiari delle vittime, delle forze dell’ordine, delle cariche religiose e civili, dei mezzi di soccorso e dei partecipanti alla cerimonia. E’ già disponibile una mappa dei parcheggi aperti al pubblico in centro, più distanti dal piazzale della chiesa.