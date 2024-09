Due 21enni di Lazzate presi a coltellate fuori da un locale, arrestati un 18enne e un minore

I fatti risalgono a fine giugno, nel parcheggio di un locale notturno di Cermenate. Due giovani lazzatesi, usciti per una festa di compleanno, si erano trovati coinvolti in una rissa, aggrediti, feriti e lasciati sanguinanti a terra. Da un banale litigio forse nato all’interno del locale, per arrivare ad un brutale scontro a colpi di coltello.

Le vittime, entrambi ventunenni, erano state trasferite d’urgenza in ospedale, entrambi in gravi condizioni, fortunatamente nessuno dei due in pericolo di vita. I soccorsi e le cure sono stati efficaci, ma per buttarsi alle spalle il dramma era necessario che le forze dell’ordine riuscissero ad incastrare i colpevoli ed è quanto accaduto in settimana, al termine di un lungo lavoro d’indagine. I carabinieri del Nor di Cantù, con la collaborazione dei colleghi di Cesano Maderno e Cantù, hanno arrestato due giovani, un 18enne e un 15enne, accusati di tentato omicidio aggravato.

Due lazzatesi feriti a giugno: due arresti dei carabinieri

Le misure cautelari sono state emesse dall’autorità giudiziaria di Como per il 18enne, ora detenuto nel carcere di Monza, e dal Tribunale dei Minori di Milano per il 15enne, che è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa. L’arresto dei due sospetti aggressori è il risultato di un’attività meticolosa di raccolta prove e testimonianze condotta dai carabinieri dell’aliquota operativa, che hanno utilizzato strumenti avanzati per risalire ai potenziali colpevoli dell’aggressione. Fondamentali sono state le tracce lasciate sulla scena del crimine, raccolte anche con il sofisticato sistema Sari, una tecnologia basata sul riconoscimento facciale che, attraverso immagini, ha permesso di identificare i sospetti incrociando i riscontri con la banca dati Afis.

Due lazzatesi feriti a Cermenate: tracce biologiche al Ris di Parma

Gli investigatori hanno rinvenuto anche tracce biologiche analizzate al Ris di Parma, sino all’individuazione dei profili genetici dei sospettati. I militari sono riusciti a chiudere il cerchio delle indagini, portando all’arresto dei due giovani avvenuto nella nottata di martedì. La fine di un incubo per le vittime. La lite era scoppiata probabilmente per motivi banali e poi degenerata.